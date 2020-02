Nu sekulariseres også kulturkristendommen

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Romanen var et forsøg på at genfortrylle verden. Den blev en stedfortrædende erstatning for den vigende kristendom. Moderne litteratur ville gerne skabe en dennesidig metafysik, en kult omkring sjælen og dens granskning. Nu viger tilsyneladende også denne seriøsitet, skriver sognepræst Anders Raahauge