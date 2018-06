Psykolog: Vi er langsomt ved at give slip på noget af det mest fundamentale, vi har

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Den nye persondataforordning er et godt billede på den udvikling, vi befinder os midt i i disse år. På den ene side har vores folkevalgte politikere et historisk stort fokus på, at borgernes persondata beskyttes mod misbrug, og på den anden side har danskere måske aldrig været mere ubekymrede med at forære persondata væk til store kommercielle virksomheder, skriver psykolog