Rumæniens folkeafstemning er en brik i global værdidebat

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Koldkrigsgrænsen var bygget på sikkerhedspolitik. En ny grænse er ved at vokse frem. Den er ikke lavet af cement og pigtråd, men den er efterhånden til at tage og føle på, skriver Bjørn Thomassen, professor mso i socialvidenskab

VED EN FOLKEAFSTEMNING i weekenden blev den rumænske befolkning spurgt, om forfatningens ord om ægteskab skal ændres. Skal der stadig stå, at ægteskab indgås mellem ”to ægtefæller”, eller skal der stå, at ægteskab indgås mellem ”en mand og en kvinde”? At langt de fleste rumænere har en traditionel forståelse af, hvad ægteskab er, har der aldrig været tvivl om.

Spørgsmålet var, om man ville nå op på 30 procents valgdeltagelse. Det gjorde man ikke, og derfor bliver der ikke lavet om på forfatningen.

Men det gør ikke debatten om den rumænske afstemning mindre interessant. Internationale medier, deriblandt The New York Times, bragte i dagene op til afstemningen billeder af støttedemonstranter, der bar på plakater med tekster som ”Den traditionelle familie er i fare – kom og stem”.

Nogle af plakaterne viste en regnbuefarvet skikkelse, der truer en lille kernefamilie med en ladt revolver. Det fik fortalere for regnbuefamilier og seksuelle minoriteter op i det røde felt i den ganske verden.

Kritikken ramte også den rumænske ortodokse kirke. Kirken har været en aktiv medspiller i hele processen. Online-nyhedsmediet Romania-Insider.com citerede således en ortodoks biskop i dagene op til afstemningen: