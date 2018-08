Debattør: Seksuel frigørelse er ægte integration

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Seksualundervisning, ligestilling og frigørelse skal på skoleskemaet, hvis integrationen skal lykkes, mener Ahmad Mahmoud, der gennem 30 år selv har oplevet målrettede integrationsindsatser, der ikke gjorde gavn

Med den nuværende integrations-/ghettopakke forventer regeringen at nå i mål i 2030. Det kommer aldrig til at ske, fordi pakken helt grundlæggende mangler et dannelsesaspekt.

Med den nuværende politiske kurs vil det endnu en gang betyde spild af ressourcer. Ressourcer, vi kunne bruge på vores ældre borgere, der fortjener bedre behandling, og fattige familier, som er et stigende problem i Danmark.

Desværre er den nuværende regering ikke lydhør. Politikerne har travlt med at pleje deres egen pengepung og føre en populistisk kurs i stedet for at sikre en bedre integration.

Jeg kommer selv fra ghettomiljøet og har i 30 år oplevet målrettede indsatser, der ikke gjorde gavn. De eneste indsatser, der nogensinde har båret frugt, er dem, der arbejder med hele mennesket, udfordrer og er med til at løfte og danne det enkelte individ til at tænke selvstændigt og tage ansvar.

De indsatser, som jeg personligt har oplevet fejle, er helt grundlæggende uden et dannelsesaspekt. Med andre ord bliver vi nødt til at lære folk at fiske i stedet for at give dem fisken.

Nye borgere skal dannes i vores fælles demokratiske værdier som ligestilling, ytringsfrihed, religionsfrihed og vigtigst – efter min mening – seksuel frigørelse.

Hvis vi ønsker integration, så er det sidstnævnte, der i sandheden skal være målet for ægte integration. Seksuel frigørelse betyder ligestilling, bestemmelse over egen krop, seksualitet og et opgør med rygtesamfundet og den sociale kontrol, der som en jernnæve fortsat forhindrer de næste generationer i at leve et frit liv.

Vi bliver nødt til at starte i folkeskolen, der i dag kun lærer, men ikke danner de unge mennesker.

De skal udfordres og opfordres til at møde den mangfoldige verden, der omringer dem, med åbne arme, så de selv kan definere deres liv og de værdier, de ønsker at leve ud fra.

Seksualundervisning, ligestilling og frigørelse skal på skoleskemaet. Lærerne, der i dag står for seksualundervisningen, har lige så svært ved det som alle andre, da de ikke er uddannet specifikt inden for faget og derfor ikke har de rette værktøjer. Det resulterer alt for ofte i seksualundervisning, der tager afsæt i forældet undervisningsmateriale, der efterlader eleverne på egen hånd.

Det er på tide at udfordre og give børnene den hjælp og de nødvendige redskaber, de skal bruge for at kunne navigere i det hyperkomplekse samfund som vi lever i.