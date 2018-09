Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Det er nok de færreste unge i dag, der hører deres forældre sætte dem på plads med et: ”Du skulle skamme dig.” Men det kan være, at de snart kommer til at høre det igen, for skammen har fået et fornyet greb i os, skriver Lotte Blicher Mørk