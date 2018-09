Sofie Münster: Hold igen med skemalagte aktiviteter – børn har brug for bare at lege

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Man taler ofte om ”leg og læring” – og det er selvfølgelig ikke fordi, der er noget i vejen med at have det sjovt, når man lærer. Men det er ikke leg, for leg er i sin essens kendetegnet ved at være nytteløs. Den skal ikke føre til noget som helst, skriver stifter af Nordic Parenting Sofie Münster

I dag har børn så travlt, at læger er begyndt at udskrive ”leg på recept”. I en ny vejledning, som netop er offentliggjort af den anerkendte organisation af børnelæger American Academy of Pediatrics, rådes læger til at fortælle forældre, at børn har brug for tid til at lege og færre skemalagte aktiviteter.

I Danmark er vi der ikke helt endnu, men vi er på vej. De seneste års reformer af særligt skolen giver legen ringere betingelser. Mere af børnenes dag er skemalagt og styret af voksne, og samtidig er der en tendens til, at voksne blander sig i legen. Desværre. De gør den til noget med et formål. Man taler eksempelvis ofte om ”leg og læring” – og det er selvfølgelig ikke fordi, der er noget i vejen med at have det sjovt, når man lærer, men det er ikke leg, for leg er i sin essens kendetegnet ved at være nytteløs. Den skal ikke føre til noget som helst.

Netop denne formålsløshed gør legen helt særlig for børns udvikling som mennesker. Når man leger, sætter man nemlig de voksnes verden og regler på standby. I legen bestemmer man selv, man tager initiativ, må finde på, må forhandle kompromiser med de andre, der er med i legen, og man lærer på den måde at være i verden på en ny måde. Man kan næsten sige, at legen er med til at udvide børnenes verden.

Og så tør man mere, når man leger. Man bliver en anden og er derfor mindre på spil, hvis tingene ikke går, som man håbede. Det kan jo være, at det var lidt for meget for den farlige tiger at klatre op i det høje træ, men så var det jo heldigvis kun tigeren, der ikke turde. På samme måde kan man afprøve nye sider af sig selv. Man kan optræde og se, hvordan det er, når andre kigger på en, og man kan prøve, hvordan det er at være den skrappe mor i ”far, mor og børn”.

Små oplevelser, som opstår i en fantasileg, men som er med til at forme og danne børnene som mennesker i den virkelige verden. De får en fornemmelse af, hvem de er, hvad de er sammen med andre, og legens grænsesøgende natur udvikler børnenes karakterdannelse, så de bliver modige, initiativrige og lærer at finde løsninger og komme videre.

Men det sker kun, hvis børnene får lov. De har brug for voksenfrie rum i hverdagen, hvor de har tid til at lege. Og så har de brug for, at vi voksne blander os lidt mindre. Vi behøver ikke overvåge hvert et skridt eller at indføre tabelleg eller bogstavjagt.

Lad bare børnene være børn. Det er det, der i sidste ende gør dem klar til at blive voksne.