Stort set al kriminalitet herhjemme har én årsag - stoffer

Jeg har ofte undret mig over, at der stadig er relativt megen kriminalitet i Danmark, selvom den generelle velstand efterhånden har nået et meget højt niveau. Svaret på, hvorfor det forholder sig sådan, har chokeret mig, og samtidig ændret min holdning til retspolitik fundamentalt.

Det er nemlig sådan, at for almindelige danske mænd under 30 år (det er unge mænd, der begår mest kriminalitet, og kvinder gør det sjældent) er kriminaliteten den lavest målelige i mands minde. Folk stjæler, slås, skyder og svindler ikke af sociale årsager, men de gør det i allerhøjeste grad på grund af én ting: stoffer.

Narkoen er årsag til rockere og indvandrerbander og ikke mindst deres indkomst. Stofmisbrugere stjæler, svindler, prostituerer sig og ryger ud i sundhedsmæssigt og socialt armod. Meget få bliver reddet ud af afhængighed og ofte først for sent.

En status på indsatte i et fængsel i Danmark vil afsløre, at en stor del, formentligt et flertal, af kunderne sidder der enten direkte eller indirekte på grund af stoffer.

I over 50 år har svaret fra politikerne vedrørende stoffer været hårdere straffe, nultolerance og atter hårdere straffe. Resultatet er en stigning i antal brugere af stoffer.

En af de politikere er mig. Jeg har aldrig beskæftiget mig synderligt med retspolitik, men har støttet hver en stramning, når det kommer til stoffer.

Det gør jeg ikke længere. Efter min opfattelse sætter man en masse stakkels mennesker, som er misbrugere, i fængsel. Straffen har ingen præventiv eller helende effekt. Vi får fat på nogle få bagmænd, men markedet er så stort og indbringende, at det aldrig lukker ned. Og så rammer vi nogle enkelte brugere af stoffer, hvor det heller ikke giver mening af straffe.

Netop brugere, og ikke misbrugere af stoffer, findes der rigtig mange af. Og hvorfor skal disse straffes med bøder og indespærring, når det samtidig er frit og tilgængeligt at købe alkohol og cigaretter?

Hvem kan moralsk forsvare det? Jeg kan i hvert fald ikke.

Der dør 14.000 mennesker af at ryge tobak hvert år, tusinder som følge af alkohol (og der er cirka 300.000 misbrugere, alkoholikere). Der dør cirka 200 mennesker om året som følge af overdosis af stoffer.

Jeg har ikke svaret på, hvordan vi styrer og håndterer brug af stoffer i fremtiden. Men jeg er ret så sikker på min konklusion, nemlig at vi skal stoppe med at straffe forbrugere.