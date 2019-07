Lillian Bondo: Tanker om min mor – og mig selv

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

FØR I TIDEN, da jeg havde min mor, og da vi begge havde fastnettelefon, skønt vi ikke kaldte det således, for det hed bare telefon, så kunne hun ringe til mig en formiddag, hvor jeg havde fri, måske efter aftener og nætter med vagt, og hun ville nok spørge: ”Hvad laver du så lige nu?”.

Jeg ville svare hende, at jeg gjorde rent og ryddede op. Jeg var sådan set begyndt i stuen, hvor der trængte til en støvsugning, men jeg fandt et stykke legetøj, og det lagde jeg på plads, hvor jeg så fandt en dukke, der trængte til reparation, og så landede jeg i sykælderen, hvor der trængte til at blive repareret mere end dukker, hvorefter jeg støvsugede stofstumper, og så kunne jeg jo lige så godt fortsætte i stuen, hvor jeg…

Til det ville min mor uvægerligt sige: ”Åh, har du arvet dét – det er da synd.”

Jeg har hende ikke mere. Men jeg hører stadig den sætning, hver gang en hvirvelvind af kaotisk effektivitet griber mig. At tænke på sin mor er derfor også at reflektere over sig selv. Og grundlaget for, hvem man er, og hvordan man handler som menneske.

For jeg har netop ”arvet” noget fra hende: Og sådan som hende arbejder, skriver, tænker jeg – i en slags flow af mange input, idéer og tangenter. Det har sjældent været udfoldet i denne klumme, for på en eller anden måde deler jeg min mors opfattelse af, at det ikke er den rette måde at arbejde, skrive eller tænke på.

Hellere én ting ad gangen. Det er det rette at gøre. Ét værelse ad gangen, fuldstændig ryddeligt, blankt og villet yndig-rodet at se til.

Men jeg kan ikke. Det er alt eller intet for mig.

Hele dagen skal sættes af. Hvis det handler om kreativitet på mit arbejde, så vil jeg hellere møde klokken 6 og gå hjem klokken 19 og vide, at jeg nåede alt, via skøre omveje og overspringshandlinger – og hvis det handler om kreativitet i mit hjem, så vé den, der forsøger at flytte mig fra min mærkelige humlebiagtige dans mellem værelser og stuer og gøremål alle steder.

Tankerne går det ligesådan med. Jeg starter denne klumme med at tænke på min mor, og mine tanker går til det at frygte at miste hende, og til sidst gerne at ville miste hende, og var jeg nu ond, da jeg tænkte, at efter det brud på ryggen på grund af fald fra hospitalsseng, og senere fald med hoftebrud grund af utilstrækkelig opbakning under genoptræning, så ville hun jo nok hellere have fred, end hun ville bo på en lille bitte stue, berøvet det meste af, hvad hun holdt af?

Og hun havde ellers gjort det godt, opdraget fem stærke børn, heraf den mindste, der havde et lykkeligt liv med Downs syndrom, vores dejlige lillesøster, der gudskelov var død først, for hun havde ikke kunnet bære at miste sin mor – det kunne vi andre trods alt godt.

JEG TÆNKER OGSÅ PÅ MIN MOR, når jeg henter et glas marmelade i kælderen, marmelade, som hun og min mormor lavede den, og som på en eller anden måde unddrager sig kaotiske arbejdsprincipper, for hvis netop den ikke laves i en speciel kadence, så lykkes den ikke.

Hvilket minder mig om Anne Løkkes doktordisputats ”Døden i Barndommen”, hvor hun fortæller om de fynske frugtproducerende mødres vellykkede strategi for deres spæde børns overlevelse midt i 1800-tallet, nemlig at have så travlt med saft og syltetøj, at børnene blev stort set fuldammet til toårsalderen, hvortil kom, at saft og syltetøj kun lykkedes, hvis der var en vis sans for renlighed – modsat de stakkels mødre på Randers-kanten, som med deres vellykkede kvægbrug ville gøre det bedste for deres børn og gav dem fløde af kohorn – og samme spædbørn døde som fluer af den uforklarlige mave-tarm-sygdom kolerine.

Og det fører så mine tanker hen på, at vi heldigvis er kommet meget længere med hygiejnen, så børn i dag ikke dør af ikke at blive ammet i to år. Men de har stadig godt af det. Og det kan selv ministre finde ud af, når de er kloge nok – og det er de heldigvis oftest. Glædelig sommer midt i kaos og systematiske gøremål og helt uden løftede pegefingre.

