Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Tvangsaflivning, tvangsfjernelser og tvangsoversættelser. Tvang bliver ofte prisen for politikeres behov for at fremstå handlekraftige. Men tvang er gift for tillid, og hvis vi først mister den, så har vi for alvor mistet noget af det mest dyrebare i vores land