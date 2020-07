Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Etisk set bør vi til at begynde med, med et åbent hjerte, lytte til dem, der synes, at vi ikke skal kalde en is for en ”Kæmpe Eskimo”. Så må den åbne samtale vise, om der er tale om for stor sensitivitet, eller om vi andre er blevet tonedøve