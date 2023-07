Østjyllands Politi er mandag eftermiddag rykket ud til en alvorlig færdselsulykke ved Ebeltoft.

Det fortæller vagtchef Peter Tholstrup.

Vagtchefen oplyser, at der er tale om et frontalt sammenstød mellem to personbiler.

To personer er kommet til skade i forbindelse med ulykken. De er blevet overført til Skejby Sygehus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet arbejder kort før klokken 18 mandag stadig på stedet, og det er forventningen, at det vil gøre det i nogle timer endnu.

/ritzau/