Kommunalt ansat dømt i Højesteret for læk til journalist

Ansat i rehabiliteringsteam gik over stregen ved at lække følsomme oplysninger til pressen.

Det var et brud på tavshedspligten, da Bitten Vivi Jensen fra rehabiliteringstemaet i Frederiksberg Kommune gav en pose med oplysninger vedrørende 89 borgere til en journalist på Dagbladet Information.

Det har både Retten på Frederiksberg, Østre Landsret og nu også Højesteret fastslået. Højesteret har torsdag afsagt dom i sagen, og straffen lyder på 10 dagbøder à 500 kroner.

Bitten Vivi Jensen var ansat i kommunens sundhedsforvaltning i det såkaldte rehabiliteringsteam. Hun var uenig i en række af de afgørelser, der blev truffet og valgte derfor at gå til pressen.

Højesteret skriver i dommen, at man på den ene side var vægtet hensynet til de væsentlige samfundshensyn, som tilgodeses ved at gå offentlig ud med oplysninger, mod på den anden side hensynet til tilliden mellem borgere og forvaltning.

Sidstnævnte lider skade, når særdeles personfølsomme oplysninger bliver lækket. Og retten mener, at Bitten Vivi Jensen kunne have gået andre veje med sin kritik end den, hun valgte.

- På den baggrund finder Højesteret, at Bitten Vivi Jensens ønske om at få afdækket Frederiksberg Kommunes sagsbehandling på rehabiliteringsområdet ikke berettigede til den krænkelse, som hendes videregivelse af særdeles følsomme personoplysninger om 89 borgere til journalisten indebar, lyder det i dommen.

Kort før jul trådte en lov, som skal beskytte såkaldte whistleblowere i kraft. I modsætning til by- og landsretten har Højesteret haft mulighed for at tage denne lov med i betragtning. Men det har altså ikke ført til et andet resultat.

Bitten Vivi Jensen stillede i efteråret op til kommunalvalget i Frederiksberg Kommune. Her lykkedes det hende ikke at blive valgt ind. Hendes lokalliste opnåede 374 stemmer - heraf fik Bitten Vivi Jensen 265 personlige stemmer.

/ritzau/