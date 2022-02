Kommune dropper Nemlig.com-ejer: Kritiserer arbejdsforhold

Københavns Kommune stopper samarbejdet med selskabet Intervare, der ejer onlinesupermarkedet Nemlig.com

Det har et flertal i Borgerrepræsentationen besluttet torsdag aften. Det oplyser Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning i en pressemeddelelse.

Intervare har kontrakt med kommunen om at bringe varer ud til ældre og udsatte borgere.

Historier i blandt andet Politiken og en undersøgelse hos kommunen har ført til kritik af arbejdsforholdene.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) mener ikke, at Intervare har handlet acceptabelt.

- Desværre har Intervare trods adskillige advarsler ikke rettet op på de dybt kritisable løn- og arbejdsvilkår, som vores indsatsteam mod social dumping har afdækket. Det kan vi ikke acceptere, så derfor stopper vi samarbejdet nu, siger hun i en meddelelse.

Københavns Kommune oplyser, at beslutningen om at stoppe samarbejdet betyder, at kontrakten med Intervare nu løber til og med 4. marts.

Herefter skal kommunen finde alternativ levering, indtil et nyt udbud 1. juni ventes at træde i kraft.

Intervare erklærer sig dybt uenig i beslutningen.

- Vi er helt uforstående over for det, der er sket her. Vi har løbende været i dialog med kommunen, men hver gang, vi har levet op til et krav, er det som om, at målstregen er blevet flyttet igen, siger kommerciel direktør i Intervare Mikkel Pilemand i en pressemeddelelse.

Han siger, at selskabet nu vil "gå rettens vej".

Striden består i, at Intervare ifølge en undersøgelse fra kommunen ikke lever op til den arbejdsklausul, der er skrevet under på. Den skal sikre, at ansatte har løn- og arbejdsvilkår svarende til overenskomst på området.

Kommunen mener, at klausulen også omfatter ejerne af de transportselskaber, Intervare har aftaler med. Intervare mener dog, at ejerne, som er selvstændige erhvervsdrivende, ikke er omfattet.

Kontrakten mellem Intervare og kommunen blev indgået i 2017. Den omhandler levering af dagligvarer til cirka 2100 borgere.

