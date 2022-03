Kommune frifindes for ansvar i gammel incestsag

Vestre Landsret dømmer 55-årig kvinde til at betale godtgørelse for incest tilbage til kommune.

Vestre Landsret har tirsdag frifundet Vejle Kommune for erstatningsansvar over for en kvinde, som i 1980'erne blev voldtaget af sin far.

Kvinden, den i dag 55-årige Jytte Jensen, er med tirsdagens landsretsafgørelse dømt til at betale 474.649 kroner og 58 øre tilbage til Vejle Kommune, som hun tidligere har fået udbetalt i såkaldt tortgodtgørelse.

I 1986 blev Jytte Jensens nu afdøde far dømt for at have voldtaget sine døtre. Voldtægterne skete, efter at Vejle Kommune valgte at hjemgive døtrene, som var anbragt uden for hjemmet.

Det var et svigt fra kommunens side, mener Jytte Jensen, som derfor havde forlangt både godtgørelse for tort og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Byretten tilkendte allerede i 2019 kvinden en godtgørelse på 300.000 kroner plus renter for den krænkelse, hun var blevet udsat for. Jytte Jensen fik derfor udbetalt knap en halv million kroner.

Men med dommen i januar 2021 blev kommunen frifundet for kravet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, da retten ikke fandt det bevist, at Jytte Jensens tabte arbejdsevne kunne kobles direkte til overgrebene.

Dengang oplyste kommunen til Vejle Amts Folkeblad, at man var villige til at betale godtgørelsen, som med renter udgjorde knap en halv million kroner, hvis Jytte Jensen undlod at anke erstatningsdelen.

Jytte Jensen insisterede imidlertid på sin ret til at få erstatning. 3,6 millioner kroner forlangte hun, og hun valgte derfor at anke sagen til Vestre Landsret, hvor der altså er faldet afgørelse tirsdag.

Men afgørelsen endte i et nederlag for Jytte Jensen. For ikke nok med, at kravet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er blevet fejet af bordet, så har landsretten også sagt nej til, at kommunen skal betale godtgørelse for tort.

Retten har vurderet, at kommunen ikke var klar over, at den ved hjemgivelsen af pigerne til forældrene udsatte dem for en risiko for at blive ofre for farens seksuelle overgreb. Og derfor skal kommunen ikke betale tortgodtgørelse.

Tortgodtgørelse er beløb, som inden for erstatningsret kan gives til ofre for forskellige former for overgreb og krænkelser af ære og privatliv som en form for plaster på såret.

En erstatning derimod er - som det også ligger i ordet - en erstatning for et økonomisk tab.

Tirsdagens afgørelse i Vestre Landsret er i udgangspunktet endelig og kan ikke ankes. Dog har Jytte Jensen mulighed for at søge om særlig tilladelse hos Procesbevillingsnævnet til at indbringe sagen for Højesteret.

/ritzau/