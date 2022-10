Kommune frifundet for inhabilitet i principiel sag om grusgrav

Et grusgravningsfirma har lidt nederlag i Østre Landsret fredag, hvor dommere har frifundet Faxe Kommune i en sag om inhabilitet.

Det oplyser landsretten.

Landsretten har taget stilling til, hvorvidt et medlem af kommunens teknik- og miljøudvalg var inhabil, da han deltog i en afstemning om, hvorvidt en virksomhed måtte grave grus i kommunen.

Det mener Nymølle Stenindustrier A/S, der i sommer sidste år fik medhold i Retten i Næstved. Virksomheden graver efter grus og sand flere steder i landet.

Men den dom er fredag omgjort af den højere retsinstans, efter at kommunen ankede byrettens dom.

Virksomheden mødte i 2019 modvind i forbindelse med et projekt i Bjerrede på Østsjælland.

Faxe Kommune sagde nej til ansøgningen om en midlertidig sænkning af grundvandet i forbindelse med udgravning af grus.

Stemmerne i Teknik- og Miljøudvalget stod 4-3, men Nymølle mener, at en af de politikere, der deltog i afstemningen, var inhabil.

Der er tale om Henrik Aakast (V). Han har været medlem af bestyrelsen i Foreningen mod Grusgrav i Bjerrede og medejer af nogle ejendomme tæt på kanten af den planlagte grusgrav.

Han var dog ikke inhabil under afstemningen, finder landsretten.

Ole Nørklit, der er administrerende direktør i Nymølle Stenindustrier A/S, mener, at det ikke var ordentligt sagligt begrundet fra kommunen, da den sagde nej.

- Vi vil læse dommen igennem, gennemgå den med vores advokater og se, om der er grundlag for at søge om at få sagen for Højesteret, siger han til Ritzau.

Han kalder det for en principiel sag for hele branchen. Ifølge Ole Nørklit kan man risikere, at andre kommuner vil behandle deres sager på samme måde.

Ritzau forsøger at få en kommentar til afgørelse fra Faxe Kommune.

Grus skal bruges i forbindelse med infrastrukturprojekter. Sand, grus og sten bruges i vejanlæg og byggeri - dels til fyld og vejmaterialer og dels til fremstilling af beton, mørtel og asfalt.

Det er ikke alle steder, der kan graves grus, men der findes en række grusgrave rundtom i landet.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der de seneste ti år maksimalt er udvundet 14.000 kubikmeter sand, grus og sten per år i Faxe Kommune.

Mellem 2016 og 2021 er der slet ikke udvundet grus på land i kommunen.

Til sammenligning er der i samme periode udvundet mellem 2,3 og 3,2 millioner kubikmeter grus i Roskilde Kommune.

Der er de seneste ti år udvundet mellem 20,4 og 27,8 millioner kubikmeter årligt på landsplan.

/ritzau/