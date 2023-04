Kommune politianmelder snagen i 477 borgeres oplysninger

Viborg Kommune har politianmeldt, at ansatte uretmæssigt har slået op i borgeres oplysninger.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse ifølge TV Midtvest.

Kommunen blev opmærksom på databruddet før påske. Den oplyser, at de ulovlige opslag stod på gennem et halvt år.

Her har ansatte undersøgt borgeres navne, adresser, cpr-numre, familieforhold og lignende, uden at det var relevant for deres arbejde.

477 borgere er i denne og den forgangne uge blevet informeret om, at deres oplysninger uretmæssigt er tilgået.

Da kommunen blev opmærksom på de uretmæssige opslag, blev der uddelt advarsler, og nogle blev bortvist. Ifølge TV Midtvest har to personer fået skriftlige advarsler, mens to andre er blevet bortvist.

Efter dialog med Datatilsynet og politiet har kommunen nu valgt at politianmelde sagen. Det oplyser Klaus Christiansen, der er direktør for Beskæftigelse, Økonomi og Personale i kommunen.

- En fælles bekymring hos de borgere, der har kontaktet Viborg Kommune, er, om de kan være sikre på, at deres oplysninger ikke er blevet givet videre.

- Vi har fortsat ikke grund til at tro, at det er tilfældet, men vi mener ikke, at vi skal undersøge os selv. Hensynet til borgerne må komme først, og derfor har vi anmeldt sagen til politiet, siger han i pressemeddelelsen.

Viborg Kommune har oprettet en hotline, som de 477 berørte borgere kan ringe til for at spørge til deres sag. Det har lidt flere end 50 benyttet sig af, oplyser kommunen fredag.

