To kommuner advarer om colibakterier: Kog drikkevandet

Borgere i dele af Helsingør og Herlev Kommune skal fredag koge drikkevandet på grund af fund af E. coli-bakterier.

Det fremgår af meddelelser fra myndighederne.

- Da vi har konstateret forurening med E. coli-bakterier og coliforme bakterier i vandet på spor 1 på Hellebæk Vandværk, skal vand til drikke, tandbørstning og madlavning koges, skrev Forsyning Helsingør torsdag eftermiddag.

Meddelelsen er fredag morgen fortsat gældende.

Anbefalingen gælder i et område, der "dækker hele kommunen på nær Espergærde, Hornbæk, Snekkersten sydøst for Kystbanen, Helsingør sydøst for Kystbanen samt Helsingør Centrum," skriver forsyning Helsingør.

Også i et område af Herlev Kommune er en advarsel gældende, og borgere opfordres til at koge vandet i to minutter. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad årsagerne til de to forureninger er.

Området i Herlev Kommune kan ses på et kort på forsyningsselskabet Hofors hjemmeside.

Skulle man have drukket af vandet, kommer dog en beroligende meddelelse fra kommunen:

- Der er kun en meget lille risiko for, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Men kog vandet fra nu af, før du drikker det, skriver Herlev Kommune.

Indtil nye prøver viser, at forureningen er ovre, skal vandet koges, skriver kommunen.

Der kommer resultater dagligt i Herlev.

- På nuværende tidspunkt, kan vi ikke sige noget om tidshorisonten, skriver Herlev Kommune torsdag.

Mere optimistisk er meldingen fra Forsyning Helsingør.

Herfra lyder det, at når vandet er konstateret helt sikkert igen, så vil det blive kommunikeret til kunderne via forsyningsselskabets hjemmeside, Facebook og "andre kanaler".

- Helsingør Kommune vil også kommunikere dette. Vi forventer, at det sker hurtigst muligt, skriver Forsyning Helsingør.

E. coli-bakterier er ifølge Statens Serum Institut "blandt de mest almindelige årsager til bakterielle infektioner".

/ritzau/