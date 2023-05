Konflikt forsinker fortsat tusindvis af flypassagerer i København

Tusindvis af passagerer, der rejser til og fra Københavns Lufthavn, er fortsat ramt af forsinkelser som følge af en faglig konflikt.

Det viser tal, som lufthavnen har sendt til Ritzau mandag.

Søndag var for eksempel 92 afgange forsinket i mere end et kvarter. For ankomster var tallet 116. Det påvirkede i alt 28.000 passagerer.

Lufthavnen havde 75.400 passagerer søndag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra Københavns Lufthavns side er håbet, at der snart kommer en løsning. Det siger trafikchef Kristoffer Plenge-Brandt.

- Vi kan ikke aktivt løse problemet, men vi har en meget tæt dialog med Naviairs ledelse om konflikten, hvor vi prøver at presse på for, at de finder en løsning, siger han.

I lufthavnen er der problemer med flyvelederbemandingen.

Manglen skyldes især, at man ikke har fået antallet af ansatte op igen efter coronapandemien. Og det efterslæb kan nu mærkes.

Naviair, selskabet, som står for styringen af lufttrafikken, skal forsøge at finde en løsning med flyvelederne.

Selskabet har tidligere på sin hjemmeside beklaget forsinkelserne i lufthavnen og de gener, som de medfører.

/ritzau/