Konflikten i Ukraine øger risikoen for cyberangreb

Den tilspidsede situation mellem Rusland og Ukraine får Dansk Erhverv til at frygte for danske virksomheders it-sikkerhed.

Dansk Erhverv melder allerede om flere cyberangreb på grund af konflikten i Østeuropa, hvor danske virksomheder kan blive ofre.

Også selv om de ikke er tiltænkte mål, fortæller chefkonsulent for it- og cybersikkerhed i Dansk Erhverv Christian Von Stamm Jonasson.

Han henviser til den såkaldte spill over-effekt, som Mærsk blev offer for i 2017.

- Da Mærsk blev lagt ned af et cyberangreb, udsprang det fra en computer, server eller hardware, som befandt sig i Ukraine.

- Selv om Mærsk ikke var målet for angrebet, blev de ramt af destruktiv malware, fordi de befandt sig i en konfliktzone, siger Jonasson.

Men selv uden for konfliktzoner kan virksomheder blive ramt. Cyberspace kender ikke landegrænser, og derfor er der faktisk større risiko for, at danske virksomheder bliver ramt, end man måske forestiller sig. Malware udnytter alle steder, hvor der er sårbarheder og ødelægger så meget som muligt.

- Derfor ser vi lige nu en øget trussel for danske virksomheder, forklarer Jonasson.

En analyse fra Erhvervsstyrelsen fra 2021 viser, at cirka hver fjerde af landets små og mellemstore virksomheder ikke har basale sikkerhedsforhold på plads. Der er blandt andet tale om manglende opdatering af software og systematisk backup af systemer.

Men med tre lavpraktiske forhold kan man forbedre cybersikkerheden markant, fortæller Jonasson.

Første råd: Hav en beredskabsplan klar.

- Skriv ned, hvad der skal gøres, hvis virksomheden bliver ramt. Lav en kontaktliste over relevante personer i ledelsen, it-support og rådgivere i cybersikkerhed.

- Sådan noget helt lavpraktisk med at have printet telefonnumre og navne på personer, du skal kontakte i en krisesituation, er ekstremt vigtigt.

Andet råd: Lav backup.

- Vær sikker på, at du har et backup-system, som rent faktisk fungerer. Hvis du bliver ramt af malware, er det meget svært at lappe de huller, der er opstået. Hvis du har en backup, er det relativt nemt at komme på fode igen.

Tredje råd: Hold systemerne opdaterede.

- Sørg for, at softwaresystemerne og styresystemerne er opdaterede. Det er typisk sårbarheder i software, som hackerne udnytter, siger Jonasson.

/ritzau/