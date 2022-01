Konkurrent-kvaler sender Vestas i stiv modvind

Fredag formiddag er aktien i vindmølleproducenten Vestas på vej mod det største fald på børsen i flere måneder.

Kort før klokken 11 falder aktien med over syv procent, hvilket er det største fald i det ledende danske C25-indeks, som næsten udelukkende består af røde tal.

Det hænger ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank sammen med dårligt nyt fra konkurrenten Siemens Gamesa.

Der er problemer med forsyningskæden, og de økonomiske forventninger til året er blevet skruet ned.

- Tingene kommer ikke frem til tiden, og det gør vindmøllerne meget dyrere, end man havde regnet med.

- Derudover gør de prisforhøjelser, man forsøger at gennemtrumfe, at kunderne er længere om at bestille vindmøllerne. Og det gør, at indgangen af ordrer bliver skubbet.

- Det er alt sammen noget, der også kan gøre ondt på Vestas. Derfor reagerer aktien, fortæller han.

Derudover forstærkes modvinden ifølge aktieanalysechefen af, at aktien torsdag havde en god dag på børsen.

Holder modvinden ved, vil det være det største fald for aktien på en dag siden 3. november, hvor den fik skåret 18,2 procent af værdien.

/ritzau/