Konkursdomstol afviser SAS-plan om jagt på nye investorer

En dommer ved konkursdomstolen i New York har afvist at godkende flyselskabet SAS' nuværende plan om at rejse ny kapital ved at finde nye investorer.

Det skriver det norske erhvervsmedie Dagens Næringsliv.

Dommeren henviste på høringen, der fandt sted onsdag, til den danske stats forhåndsgodkendelse som storaktionær.

- Du forventer, at jeg skal godkende en "lock in" af en bestemt investor, uden at denne investor har forpligtet sig til en sådan (forhåndsgodkendelse, red.), sagde dommeren ifølge Dagens Næringsliv.

- Det er højst usædvanligt for mig, og jeg har svært ved at acceptere det for at være ærlig.

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, kan den amerikanske dommers betænkeligheder henvise til, at den danske stat endnu ikke har fået den endelige godkendelse fra EU til at udvide sin ejerandel i SAS.

- Det er en overraskelse for mig, at det ikke er lykkedes SAS at overbevise dommeren om, hvor altafgørende den danske stat er i denne her proces, siger han.

- Virkeligheden er, at uden den danske stat er der formentlig ikke andre investorer, der vil tegne aktier.

Ved høringen bad dommeren om, at SAS' advokat fremlægger en ny plan for retten på et senere tidspunkt, skriver Dagens Næringsliv.

- Hvis man kan fremstille den danske stat som et lidt mindre omdrejningspunkt, kan man måske komme igennem med det, vurderer Jacob Pedersen.

Men hvis dommeren reelt mener, at den danske stat ikke skal have forret til at blive storaktionær, kan det fuldstændig afspore redningsprocessen ifølge Jacob Pedersen.

Kort inden påske anmodede SAS domstolen i New York om at godkende selskabets plan om at rejse ny kapital via nye investorer.

Det skyldes, at SAS har brug for flere penge for at komme succesfuldt ud af den konkursbeskyttelsesproces, det er i gang med i USA.

SAS har tidligere oplyst, at det søger at rejse i alt 9,5 milliarder svenske kroner. Det svarer til cirka 6,25 milliarder danske kroner.

Konkursdommerens afvisning øger risikoen for, at SAS som selskab ikke klarer den på lang sigt, vurderer Jacob Pedersen.

- Indtil i dag har jeg anset det som ret sikkert, at SAS ville komme igennem det her (konkursbeskyttelsen, red.). Det mener jeg stadig i bund og grund, at det er, siger han.

- Men det understreger den risiko, der er, og hvor lidt der skal til, for at der kan komme nogle alvorlige benspænd.

