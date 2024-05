Konsortium vil udvikle dansk og datasikker version af ChatGPT

En dansk sprogmodel skal konkurrere med internationale techgiganters tjenester indenfor kunstig intelligens, herunder ChatGPT.

Derfor er private og offentlige aktører gået sammen i et konsortium om at udvikle en dansk version med "troværdig garanti" for databeskyttelse, skriver Berlingske.

Dansk Erhverv står i spidsen for projektet.

- Det her er kæmpestort. Og det bliver et ekstremt vigtigt skridt for Danmarks tilgang til brugen af kunstig intelligens, siger Casper Klynge, der er vicedirektør i interesseorganisationen og tidligere techambassadør i Silicon Valley samt chef i Microsoft, til Berlingske.

Den danske løsning skal ikke kunne konkurrere direkte med techgiganterne. Den skal i stedet leve op til efterspørgslen på "skræddersyede modeller med troværdige garantier om databeskyttelse", siger Casper Klynge til avisen.

Tanken er, at kommuner eksempelvis skal kunne bruge værktøjet i byggesager.

Også IBM Danmark og Alexandra Instituttet er en del af projektet. Sidstnævnte er en privatejet nonprofit virksomhed ejet af Aarhus Universitets Forskningsfond. Instituttet rådgiver erhvervslivet om nyeste forskning på it-området. Det skal stå for udviklingen af sprogmodellen med hjælp fra IBM.

ChatGPT er den mest kendte sprogmodel. Den er udviklet af Microsoft og OpenAI og benytter kunstig intelligens, på engelsk artificial intelligence (AI), som er digitale systemer.

Systemerne er blevet fodret med data og udviklet og kodet til at udføre forskellige, afgrænsede opgaver, der hidtil har krævet menneskelig intelligens.

Også Google, Apple og Meta er på markedet med lignende tjenester.

Den danske sprogmodel skal trænes af virksomheder og myndigheder i konsortiet bag. Det gælder blandt andre Falck, Norlys, Salling Group, Topdanmark og Aarhus Kommune, skriver Berlingske.

