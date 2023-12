Konstitueret direktør gøres permanent i Københavns Lufthavn

Jagten på en ny administrerende direktør er slut for Københavns Lufthavne A/S.

Valget er faldet på Christian Poulsen, der har været konstitueret i stillingen siden 30. september.

Det skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

Det blev han, i forbindelse med at Thomas Woldbye efter 12 år på posten forlod Kastrup til fordel for en tilsvarende stilling i Heathrow-lufthavnen i London.

Christian Poulsen har haft ledende stillinger i lufthavnen de seneste 14 år - de fire seneste som driftsdirektør.

- Han besidder en enestående kombination af at have et indgående kendskab til lufthavnen og dens mange stakeholders, og derudover er han en yderst kompetent leder, der kan sikre, at lufthavnen fortsætter sin positive udvikling og bevarer momentum, siger bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen om udnævnelsen.

Københavns Lufthavn er godt på vej mod de passagertal, som lufthavnen havde inden corona.

I årets ti første måneder har knap 22,9 millioner passagerer benyttet lufthavnen. Det er 3,1 million færre end på samme tidspunkt i 2019.

Samtidig er lufthavnen i gang med en større ombygning, der skal fordoble bagageudleveringsområdet og skabe bedre paskontrol og shoppingfaciliteter.

/ritzau/