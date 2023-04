Konsulent: Nervøst energimarked har gjort manipulation lettere

Det er ekstremt opsigtsvækkende, at otte ansatte i et dansk energihandelsselskab er blevet anholdt og sigtet for markedsmanipulation.

Det mener Anders Plejdrup Houmøller, der er tidligere chef for den danske afdelingen af elbørsen Nordpool og i dag er selvstændig konsulent inden for energimarkedet.

- Jeg har været 30 år i branchen, og det er en ekstremt opsigtsvækkende anklage, siger han.

Det er politiets formodning, at selskabet har skaffet sig ulovlig profit for et trecifret millionbeløb.

- Hvis der er blevet tjent et trecifret millionbeløb ved at flytte priserne, kan det ikke være sket ved en fejl. Det kan det ikke, siger Anders Plejdrup Houmøller.

Energimarkedet fungerer lige som markedet for aktier og andre varer.

Man kan lægge købs- og salgsbud ind, og købe og sælge strøm og naturgas akkurat lige som med andre varer, forklarer Anders Plejdrup Houmøller.

Selskaber, der handler med energi, tjener penge ved at sælge energien til en højere pris, end de købte den.

- Man kan manipulere markedet ved at lægge købsbud ind, som man ikke har i sinde at effektuere. I et nervøst marked kan det hæve prisen, og så slår man til og sælger. Eller man kan gøre det omvendte, siger han.

En anden måde at manipulere markedet for energi er ved at købe sig til kapacitet på det system, der transporterer energien mellem lande, og så undlade at bruge den.

Det kan påvirke prisen, forklarer Anders Plejdrup Houmøller.

Det er endnu uvist, hvordan politiet mener, at de otte anholdte har manipuleret markedet.

Men ifølge Anders Plejdrup Houmøller har det været lettere at manipulere energimarkedet det seneste år. Det skyldes, at udsvingene har været større.

- Da russerne næsten lukkede helt for gassen til Vesteuropa, skabte det frygt for, at der ikke var naturgas nok til vinteren. Frygten skabte et ekstremt nervøst marked, siger han.

Det er forventningen, at de otte anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag formiddag ved Retten i Aarhus.

