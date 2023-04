Kontorchef afviser at køkken og markise i sommerhus var bestikkelse

En tidligere kontorchef i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse nægter onsdag i Retten i Holstebro alle anklager om at have modtaget bestikkelse.

Anklagemyndigheden mener, at kontorchefen har ladet sig bestikke med køkken og el-markise til sit sommerhus.

Han skal også have modtaget en vaskemaskine og emhætte uden at have betalt.

Samlet set har kontorchefen modtaget bestikkelse for 124.743 kroner, lyder anklagen.

Men det er ikke tilfældet, forsikrer den tidligere kontorchef med 25 års ansættelse i Forsvaret bag sig.

Den tidligere forsvarsansatte forklarer, at han i 2014 fik køkkenet installeret i sommerhuset.

Han fandt først i slutningen af 2019 ud af, at han ikke havde en regning på det.

Anklagemyndigheden mener, det skete, fordi han fik kolde fødder.

Rigsrevisionen rettede samme år hård kritik af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for manglende kontrolprocedurer.

Men kontorchefen siger, at han var i god tro, og at der var tale om en forglemmelse fra køkkenfirmaets side.

Det førte til, at han bad om at få en regning for køkkenet, som han så betaler i slutningen af 2019.

Kontorchefen anklages ligeledes for at have fået en el-markise til sommerhuset betalt af en leverandørvirksomhed til Forsvaret.

Det afviser han også. Han siger, at han gav en kollega i styrelsen 15.000 kroner i kontanter for at skaffe ham markisen.

Så sørgede kollegaen for at bestille og få markisen opsat.

Alligevel pillede kontorchefen markisen ned fem år senere, da sagen om urent trav i ejendomsstyrelsen begyndte at rulle.

- Jeg var bange og frustreret over, hvis den her sag skulle ramme mig efter 25 fantastiske år i Forsvaret.

- Jeg troede, jeg kunne få det til at gå væk, hvis jeg fjernede markisen. Det var en tåbelig beslutning at fjerne den, siger kontorchefen.

I første omgang afviste han over for politiet, at han overhovedet havde haft en el-markise på sommerhuset.

Det var lige så tåbeligt, erkender han i retten.

Både kontorchefen og en tidligere projektleder i ejendomsstyrelsen nægter sig skyldige.

Den tidligere projektleder udeblev fra retsmødets første dag.

Anklagemyndigheden overvejer at få ham anholdt og ført til retten, hvis det gentager sig ved næste retsmøde torsdag.

Der er afsat 20 retsdage til sagen, og der ventes dom til juni.

