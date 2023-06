Kontrol med leasing får kritik: Staten risikerer at gå glip af penge

Staten går muligvis glip af afgifter på leasede biler, fordi kontrollen af den milliardstore strøm af penge på området har været mangelfuld.

Sådan lyder kritikken fra Statsrevisorerne af Motorstyrelsen og Skatteministeriet.

Statsrevisorerne har til opgave at holde styr på, om statens udgifter og indtægter er korrekte. Det gør de på baggrund af Rigsrevisionens arbejde.

Ifølge Statsrevisorerne er der tre ting, der gør, at risikoen for snyd er til stede på leasingområdet.

Leasingselskaberne skal selv indberette oplysningerne, som afgør, hvad, der skal betales i afgifter. Der skal ikke vedhæftes dokumentation for de oplysninger. Og der er ikke oplysninger andre steder, som man kan holde de indberettede data op imod.

- Der er derfor risiko for, at nogle leasingselskaber indberetter forkerte oplysninger – enten ved en fejl eller med forsæt – og at staten derved lider et provenutab (tab af indtægter, red.), skriver Statsrevisorerne.

Der har siden 2018 været en vækst i antallet af leasede køretøjer i Danmark. I 2018 var der omkring 125.000 leasingaftaler. I 2022 var der omkring 150.000 aftaler.

Men afgifterne til staten er mellem de to år faldet fra 4,8 milliarder kroner i 2018 til 4,5 milliarder kroner i 2022.

Det til trods har Motorstyrelsen ikke før november 2021 udvalgt biler til efterkontrol for at efterprøve, om alt går rigtigt for sig.

- Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets kontrol på leasingområdet i perioden 2018-2022 ikke har været tilfredsstillende, konkluderer Statsrevisorerne derfor.

De "beklager, at staten kan have lidt et provenutab som følge af den mangelfulde kontrol."

Motorstyrelsen får direkte kritik. Den er ifølge Statsrevisorerne "kommet sent i gang med at tilpasse antallet af virksomhedskontroller" til det voksende leasingområde.

