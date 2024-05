Korsørmand havde tape med muligt Meng-DNA i sit hjem

Politiet har fundet en enkelt genstand i en 33-årig mands hjem, hvorpå der er DNA, som sandsynligvis stammer fra dræbte Emilie Meng.

Det fortæller specialanklager Susanne Bluhm tirsdag i Retten i Næstved, hvor sagen er blevet indledt.

Der er tale om en rulle pakketape, der lå i en kuffert. Det er mere end en million gange mere sandsynligt, at det fundne DNA stammer fra Emilie Meng, end hvis det var fra en tilfældig anden person i den danske befolkning.

Det er den højeste bevismæssige vægt, der arbejdes med inden for DNA.

Artiklen fortsætter under annoncen

17-årige Emilie Meng forsvandt natten til den 10. juli 2016. Hun havde været i byen med venner, og de ankom ved 04-tiden til Korsør Station. Vennerne tog en taxa sammen, mens Emilie Meng valgte at gå selv. Hun kom aldrig hjem.

Juleaftensdag samme år blev hendes lig fundet i en sø i Regnemarks Bakke i Borup, og hun blev formentlig dræbt ved kvælning, fortæller specialanklagerne, som nævner en særlig detalje.

- Hun havde noget tape viklet løst rundt om halsen, siger hun tirsdag i retten.

Lidt væk fra liget blev der fundet en Netto-pose. I den var der flere af Emilie Mengs genstande, som hun havde på, da hun forsvandt. De bar præg af at have været der i op mod det halve år, hvor Meng var forsvundet.

Anklageren nævner, at hendes sko, cowboybukser og trøje var i posen, og især bukserne har politiet fokuseret på. De var halvvejs på vrangen.

- Man havde en idé om, at gerningsmanden ville have rørt ved dem, siger Susanne Bluhm.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet har ikke kunnet sikre et DNA-match fra bukserne på baggrund af den typiske metode, det bruger. I stedet har politiet bedt om hjælp hos Københavns Universitets Center for Geogenetik, som bruger en anden metode til at lave DNA-profil.

Det er ifølge Bluhm lykkedes centret at finde et spor på bukserne og derved lave en DNA-profil. Hvad det viser, vil anklageren ikke sige, før bestemte vidner skal afgive forklaring. Det er vidner, som skal fortælle om DNA og DNA-metoden.

Den 33-årige er tiltalt for at bortføre, voldtage og dræbe 17-årige Emilie Meng i 2016 samt for at overfalde en 15-årig pige i 2022 og bortføre en 13-årig pige i 2023.

Han nægter sig skyldig i alt, hvad angår Meng og den 15-årige, mens han erkender noget, hvad angår den 13-årige.

Der ventes dom i sagen den 28. juni.

/ritzau/