Kraftig regn giver vand på vejene

Der er meldinger om overfladevand på vejene onsdag morgen, hvilket kan være til fare for trafikken.

Kraftigt regnvejr skaber flere steder i landet problemer med vand på vejene, og det kan være til fare for trafikken.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi meldes der om flere tilfælde rundtom i politikredsen.

- Men det er ikke noget, som har givet nogen ulykker. Vi forventer, at når det bliver lyst, så får folk også nemmere ved at se det, og så giver det færre problemer, siger Michael Karlsen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hos Vejdirektoratet advarer man via trafikinfo.dk om de våde veje. Blandt andet meldes der om overfladevand på Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle.

Lidt længere mod Syd, på Sønderjyske Motorvej, er der vand på vejen og risiko for akvaplaning ved tilkørsel Kolding S i sydgående retning.

På Fynske Motorvej meldes der onsdag morgen om vand på vejen ved afkørsel 55 Aarup.

DMI har udsendt varsel om kraftig regn for hele Jylland og varsel om risiko for kraftig regn for Sjælland og øerne. Varslet gælder frem til onsdag aften.

/ritzau/