Krav mod Nordic Waste øges til 406 millioner kroner

Kravene hober sig op i sagen om det konkursramte jordrensningsselskab Nordic Waste.

Indtil nu har kreditorer rejst krav om tilgodehavender på 179 millioner kroner i selskabet, men beløbet er mere end fordoblet og udgør nu 406 millioner kroner.

Det viser den seneste kreditorredegørelse, som Berlingske er kommet i besiddelse af.

Blandt de største kreditorer finder man Randers Kommune, der står for oprydningen efter Nordic Waste, og staten.

Det fremgår dog ikke af redegørelsen, hvor store de enkelte kreditorers krav er.

Den viser til gengæld, at kreditorerne formentlig ikke skal forvente at se ret mange af deres penge igen.

Der er ifølge kuratorernes vurdering således kun frie aktiver til en værdi af lige godt 850.000 kroner i konkursboet.

Nordic Waste gik konkurs 22. januar i år, efter at et jordskred på den ejendom ved Randers, hvor selskabet drev sin forretning fra, truede med at begrave den nærliggende landsby Ølst og ødelægge dyrelivet i Alling Å.

Kuratellet, der varetager boet efter Nordic Waste, overvejer at rejse erstatningskrav over for de rådgivere, som selskabet har benyttet sig af.

Det fortæller Børsen, der også har set kreditorredegørelsen.

Kuratorerne har i forvejen rettet søgelyset mod den tidligere administrerende direktør, Lene Lange, i forhold til et eventuelt erstatningskrav.

Også de ultimative ejere af Nordic Waste, Torben Østergaard Nielsen og hans to døtre, Nina Østergaard Borris og Mia Østergaard Rechnitzer, risikerer at blive mødt af et erstatningskrav fra konkursboet.

/ritzau/