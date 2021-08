Kriminalforsorgen anerkender behov for flere fængselsbetjente

Kriminalforsorgen bakker ikke op om Fængselsforbundets forslag om at lade de indsatte i fængslerne blive i deres celler 23 timer i døgnet.

- Umiddelbart er det ikke den vej, vi vil kigge, siger Ina Eliasen, der er direktør i Kriminalforsorgen, som har ansvaret for driften af de danske fængsler.

- Jeg er fuldstændig enig, at der skal være flere fængselsbetjente, siger hun.

Onsdag fremlagde Fængselsforbundet et forslag om, at de indsatte i landets fængsler, skal på en times gåtur dagligt og forblive i deres celler resten af døgnet på grund af mangel på fængselsbetjente.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun fortæller, at der er flere grunde til, at man ikke kan bakke op om forslaget.

- Der er nogle regler på området, der gør, at man kun kan bruge den løsning helt kortvarigt og akut, siger hun.

Hun fortæller også, at frustrationsniveauet vil stige og risikoen for konflikter øges, hvis fangerne bliver i deres celler i så mange timer.

Derudover er hun ikke sikker på, at det ville frigøre tilstrækkelig mange til, at det ville give mening.

Direktøren i Kriminalforsorgen fortæller, at man er i gang med at kigge på løsninger på fængselsbetjentenes udfordringer.

- Vi tænker både kortsigtet og langsigtet. På den kortsigtede bane er det noget med at skrue maksimalt op for rekruttering og virkelig fokusere på, hvordan vi kan fastholde folk, siger hun.

Ifølge Ina Eliasen har Kriminalforsorgen spurgt folk i hele systemet, hvad der skal til for at gøre deres hverdag bedre.

- Det er lige fra at fremrykke vagtplaner, så man bedre kan planlægge sit privatliv, til at sagsgangene skal lettes.

- I forhold til eleverne er det en helt anden snak. De siger, at vi skal sørge for at klæde dem på til den virkelighed, de møder, når de kommer ud i fængsler og arrester.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) siger i en skriftlig kommentar, at han ikke mener, at Fængselsforbundets forslag er løsningen på problemet.

- Kriminalforsorgen står i en meget svær situation. De seneste år har der i de danske fængsler været et meget højt antal indsatte til for få pladser, og samtidig har antallet af fængselsbetjente i en lang periode været faldende.

- Jeg er meget opmærksom på, at fængselsbetjentene er pressede, og det er Kriminalforsorgens ledelse også. Men jeg kan ikke se for mig, at forslaget om natdrift er løsningen på problemet. Det er derimod afgørende, at vi får fundet løsninger på udfordringerne med kapacitet og bemanding i Kriminalforsorgen, når vi i Folketinget til efteråret skal forhandle om en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen, siger han.

/ritzau/