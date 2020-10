100 meter høj skorsten vælter ned i havnen i Aarhus

Ingen personer er kommet til skade, men havnekajen er afspærret, da skorstenen er væltet ned over vejen.

En cirka 100 meter høj stålskorsten er væltet på Aarhus Havn.

Det oplyser vagtchef ved Østjylland Politi Per Bennekov natten til torsdag.

Skorstenen er væltet ned over vejen og ned i havnebassinet.

Ingen personer er kommet til skade, men politi og redning arbejder på stedet.

Politiet oplyser, at det har afspærret havnekajen ved Danziggade og Vilnagade, der ligger ud til bassin 3 nær Kødbyen.

Der er tale om en høj stålskorsten, der er monteret oven på en bygning. Bygningen ejes af landbrugsselskabet DLG.

- Skorstenen er sat fast med nogle store spændebånd, og meget tyder på, at det er sådan et, der er bristet, siger vagtchef Per Bennekov.

Han understreger i samme ombæring, at der skal laves tekniske undersøgelser, før en årsag kan slås endeligt fast.

- Der er tale om den ældre del af havnen, hvor der kun er industri, siger han.

Området vil være spærret, indtil politiet er færdigt med dets undersøgelser.

- Lige nu ligger skorstenen hen over vejen og ned i bassinet, siger Per Bennekov.

Politiet fik anmeldelsen onsdag klokken 23.32.

/ritzau/