11-årig pige er død efter påkørsel af flugtbilist

En 29-årig mand er anholdt. Han bliver lørdag stillet for en dommer med krav om fængsling.

En 11-årig pige, som fredag aften blev påkørt af en flugtbilist i Hunseby på Lolland, er død, oplyser vagtchef Lars Westerweel fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Vi har netop fået oplyst, at hun er afgået ved døden, fortæller Westerweel til Ritzau kort efter klokken 09 lørdag.

En 29-årig mand, som kort efter ulykken blev anholdt i sagen, bliver lørdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster.

Allerede inden pigens død var det besluttet, at manden skulle stilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling. Blandt andet fordi han er mistænkt for at have været påvirket.

- Jeg kan oplyse, at han er blevet sigtet for spirituskørsel, fortæller Lars Westerweel.

Manden vil derudover formentlig blive sigtet for uagtsomt manddrab. Og når der er tale om trafikdrab efter spritkørsel, så bedømmes den type sager ekstra hårdt. Det er almindeligt, at der sker varetægtsfængsling af hensyn til den almindelige retsfølelse.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken på Skelstrupvej klokken 20.19 fredag. Her blev pigen påkørt og kastet hen over bilen.

Bilisten stak af fra stedet, men vidner kunne over for politiet beskrive bilen. Og senere blev en tilsvarende bil fundet på en ejendom nær ulykkesstedet. Her blev en 29-årig mand anholdt.

De første meldinger om pigen var, at hendes tilstand var kritisk. Og meldingen lørdag formiddag er altså, at pigen er død.

Ulykken sker, samtidig med at manges fokus er rettet mod en anden ulykke, hvor en flugtbilist kostede et barn livet. I disse dage verserer sagen mod en 21-årig mand ved Retten på Frederiksberg.

Han er anklaget for i påvirket tilstand at have kørt en femårig pige ihjel på Peter Bangs Vej i København. Pigen fulgtes med sin mor, da bilen med den 21-årige bag rattet kørte ind i de to.

Efter ulykken stak den 21-årige af, og først dagen efter blev han anholdt. Han erkender at være skyld i pigens død, men han afviser, at han skulle være påvirket.

Det er endnu ikke oplyst, hvorledes den 29-årige mand, som er anholdt efter ulykken i Hunseby, forholder sig til sigtelsen. Lørdagens retsmøde begynder efter planen klokken 13.

/ritzau/