11 mænd er anholdt for omfattende svindel med NemID

I en landsdækkende aktion har politiet anholdt 11 mænd for at skaffe sig adgang til nøglekort og tømme konti.

I en stor koordineret aktion på tværs af landet har politiet torsdag anholdt 11 mænd i en sag om svindel med NemID.

Det oplyser politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest, SEV, i en pressemeddelelse.

De 11 mænd, der er i alderen 16-30 år, er sigtet for databedrageri. Ifølge sigtelsen har de i en lang række tilfælde skaffet sig adgang til folks login til NemID og nøglekort for så at misbruge ofrenes bankkonti.

Torsdagens aktion blev gennemført efter en omfattende efterforskning. Ifølge sigtelsen har svindlen stået på i længere tid, og de anholdte kommer fra Aarhus, Odense, Vestsjælland og Københavnsområdet.

- Der er efter vores opfattelse tale om organiseret kriminalitet, der kræver en høj grad af planlægning, og bedragerierne er gået ud over en lang række uskyldige borgere, siger lederen af Særlig Efterforskning Vest, politiinspektør Carit Andersen, i pressemeddelelsen.

Politiet skriver ikke, hvordan svindlerne har fået de følsomme oplysninger.

Men ifølge DR Nyheder har politiet en teori om, at de sigtede blandt andet har installeret såkaldte keyloggere på en stribe offentlige bibliotekscomputere og derigennem fået fingre i ofres bruger-id og adgangskoder.

Keyloggere er et program, der kan aflæse, hvad man skriver på et tastatur.

Med bruger-id og adgangskode i hænderne har gerningsmændene været i stand til at holde øje med, hvornår brugeren fik tilsendt et nyt nøglekort og så opsnappe det i postkassen, skriver dr.dk.

De 11 anholdte bliver torsdag klokken 20 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og politiet vil derfor ikke oplyse yderligere detaljer om sagen.

/ritzau/