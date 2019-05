11 skydevåben i kælderrum koster 21-årig ti års fængsel

En mand med tilknytning til LTF har i landsretten fået skærpet dom for våbenlager.

Syv pistoler, to maskinpistoler, en revolver og en riffel lå sammen med 750 patroner af forskellig kaliber skjult i et kælderrum på Jesper Brochmands Gade på Nørrebro i København.

Våbenlageret blev opdaget af politiet i september 2017, og tirsdag har Østre Landsret idømt en nu 21-årig mand ti års fængsel for den store mængde våben.

Dermed har landsretten lagt et par år til dommen mod Abdallah Mohammed Machal. Han fik otte års fængsel i Københavns Byret sidste år.

21-årige Machal har tilknytning til banden Loyal To Familia (LTF). Ifølge anklagemyndigheden skulle skydevåbnene bruges i forbindelse med den dengang højspændte konflikt mellem LTF og gruppen Brothas.

Den dømte valgte at modtage dommen på otte års fængsel i byretten. Alligevel måtte han en tur i landsretten, da anklagemyndigheden ville have skruet op for straffen.

Også en anden mand var i første omgang tiltalt i sagen. Han blev dog frikendt i byretten, og det blev ikke anket af anklagemyndigheden. Derfor handlede sagen i Østre Landsret kun om Abdallah Mohammed Machals rolle.

Konflikten mellem LTF og Brothas i København medførte en stribe skyderier med adskillige sårede og tre døde til følge.

Brothas er siden blevet splittet op i mindst to grupper, der bekæmper hinanden, hvilket flere skyderier har vidnet om.

Loyal To Familia er i øjeblikket centrum i en retssag, der handler om, hvorvidt banden kan blive opløst ved lov.

Rigsadvokaten går efter at gøre LTF forbudt, da banden efter anklagemyndighedens mening er en forening, der virker ved vold.

