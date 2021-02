12.000 trafikanter blev snuppet i kontrol på en uge

I den sidste uge af januar satte politiet fokus på færdselskontrol. Det kastede over 12.000 sigtelser af sig.

Cirka 12.000 trafikanter blev i uge fire sigtet for at bryde færdselsloven landet over, da politiet gennemførte målrettede kontroller.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

8400 af overtrædelserne betragtes som trafikfarlige ifølge Rigspolitiet. Eksempelvis blev knap 100 sigtet for spritkørsel, mens 230 blev sigtet for narkokørsel.

Kontrollen er også med til at sætte fokus på, at mange uheld kan undgås, siger Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i meddelelsen.

Uge fire - 25. januar til 31. januar - blev brugt til en målrettet færdselskontrol som en del af kampagnen "Sikre veje".

- Hver ulykke er én for meget, men overholder vi færdselsreglerne, og færdes med respekt og omtanke for hinanden, så kan vi nedsætte risikoen for uheld betragteligt.

- Vi skal kunne færdes sikkert i trafikken, og vi skal alle sammen føle os trygge, når vi bevæger os fra A til B, men hver eneste dag hører vi desværre om uheld i trafikken, siger han.

Den såkaldte færdselssikkerhedskommission, der har til opgave at komme med forslag til sikkerhedsmæssige initiativer, har fastsat en målsætning om, at der i 2030 højst må være 90 trafikdræbte om året og 900 alvorligt tilskadekomne.

I 2019 omkom 199 personer i trafikken i Danmark, mens 1822 kom alvorligt til skade.

Det niveau har været nogenlunde uændret i de seneste fem år.

Ved kontrollen i uge fire blev cirka 7200 sigtet for at overskride hastighedsbegrænsningerne. Knap 650 blev sigtet for at anvende mobil eller lignende under kørslen.

Cirka 330 førte et køretøj uden at have førerret.

/ritzau/