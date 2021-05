13-årig dreng opereret efter knivstikkeri i København

Københavns Politi måtte fredag aften rykke ud til hele tre knivstikkerier. Et gik ud over en 13-årig dreng.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

- Han blev stukket med en spids genstand – sandsynligvis en kniv – i maven under et sammenstød mellem to grupperinger af helt unge drenge på Nørreport Station, siger central efterforskningsleder Espen Godiksen til mediet.

Drengen blev opereret natten til lørdag og er i stabil tilstand.

Sammenstødet skete kort før klokken 23. Efterfølgende måtte politiet rykke ud to gange mere.

