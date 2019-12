13 tiltalte frifindes i sag om fusk i taxabranchen

Retten i Lyngby ser ikke beviser for lovbrud i stort anlagt sag om fusk med vognmandstilladelser.

11 mænd og to kvinder er fredag blevet frifundet af Retten i Lyngby i en sag om påstået fusk med vognmandstilladelser i taxabranchen.

Anklagemyndigheden havde krævet bøder fra 5.000 kroner til 100.000 i den stort anlagte sag, som Nordsjællands Politi har efterforsket siden 2014.

To af de tiltalte blev af anklager Rikke Hald i et retsmøde 9. december beskrevet som bagmænd.

Påstanden gik ud på, at disse to personer stod bag organiseret fuskeri med vognmandstilladelser.

Ifølge den gamle taxalov, som var på spil i sagen, blev de udstedt som personlige tilladelser, der ikke måtte overdrages til andre.

Men det skete alligevel, og manøvren sikrede blandt andet, at tilladelserne ikke havnede hos vognmænd, der kunne finde på at vælge et andet taxaselskab, blev det hævdet.

Imidlertid forlangte advokaterne Lars Borring, Peter Kragh og Jane Ranum frifindelse af deres klienter, da de holdt deres afsluttende taler til retten.

Dels er sagen forældet. Dels er nogle af de tiltalte slet ikke omfattet af loven, og endelig er anklageskriftet ikke tilstrækkelig præcist formuleret, lød deres budskab.

