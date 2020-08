14-årig død efter at han kørte galt i familiens bil

En dreng fik fat i sine forældres bilnøgler og kørte torsdag morgen galt i deres bil. Han døde i weekenden.

En 14-årig dreng, der tidligt torsdag kørte galt i Lemvig efter at have sat sig bag rattet i familiens bil, døde i weekenden på hospitalet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi mandag.

Drengen kørte ad Strandvejen i Lemvig, da han af uvisse årsager endte i den modsatte vejbane og fortsatte videre ud i rabatten.

Her skred bilen ifølge Folkebladet Lemvig omkring 100 meter gennem et græsareal, inden den hamrede ind i et vejtræ.

Omkring klokken halv seks torsdag morgen kom en person forbi ulykkesstedet, hvor den 14-årige sad fastklemt i bilen.

På grund af drengens skader blev han fløjet til behandling på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hans tilstand var kritisk.

Det er endnu uvist, hvorfor drengen fra Lemvig Kommune havde taget familiens bil og var kørt alene afsted den tidlige julimorgen.

Forældrene fandt ifølge politiets tidligere oplysninger først ud af, at sønnen var væk, da politiet bankede på døren for at give dem besked om ulykken.

Mandag lyder det fra politiet, at man betragter hændelsen som en tragisk ulykke.

Lokalpolitiet i Holstebro oplyste torsdag morgen, at forældrene endnu ikke er afhørt.

/ritzau/