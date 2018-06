14 mænd anholdt i omfattende sag med tråde til LTF

Sagen handler om narko, afpresning og vold, og der er sat 45 dage af til sagen i retten.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod 14 mænd i en omfattende sag om narko, afpresning, vold og våbenbesiddelse.

Flere af mændene er medlemmer af banden Loyal To Familia, og de er alle varetægtsfængslet. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De tiltalte mænd er i alderen 21 til 34 år.

I en fælles udtalelse fra specialanklager Anja Lund Liin og senioranklager Randi Tvile fra Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi lyder det:

- Sagen er et produkt af længere tids efterforskning mod persongruppen, og der vil ud over fængselsstraf også blive nedlagt påstand om udvisning samt den nye bestemmelse i straffeloven om opholdsforbud for flere af de tiltalte.

Sagen er så omfattende, at den strækker sig over 45 retsdage fra oktober i år til april næste år. Anja Lund Liin forklarer de mange retsdage med, at der blandt andet er tale om mange tiltalte, som skal have tid til at forklare sig.

- Desuden er det en stor efterforskning, hvor vi har meget aflytningsmateriale, som skal afspilles. Der skal også høres en del vidner. Vi er to anklagere og 14 forsvarere, og vi skal nå at kunne komme til orde, siger hun til Ritzau.

Narkodelen af sagen drejer sig om omkring 0,5 til 1 kilo kokain. Forholdene om våbenbesiddelse kan give lange fængselsstraffe, hvis de tiltalte findes skyldige, og retten vurderer, at de er bandemedlemmer.

Det skyldes, at straffen for bandekriminalitet er skærpet.

- Der er i forhold til våbenbesiddelse lagt en ret fast kurs i de seneste domme, hvor de nærmest fordobler straffen, hvis der er tale om bandekriminalitet, siger Anja Lund Liin.

Sagen er rejst som en nævningesag. Derfor vil der - i hvert fald for nogle af de tiltalte - være krav om mindst fire års fængsel.

