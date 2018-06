140.000 danskere sagsøger staten i sag om licensmoms

Fristen for at deltage i gruppesøgsmål om ulovligt opkrævet moms på licens udløber onsdag.

Flere end 140.000 danskere har indtil videre tilmeldt sig et gruppesøgsmål om tilbagebetaling af moms på licensen.

Det oplyser advokat Peter Lunau Larsen fra advokatfirmaet DLA Piper, som repræsenterer foreningen "Kræv licensmoms tilbage".

- Vi har over 140.000 tilmeldte og er godt på vej mod de 150.000, som jeg vil tro, vi når, inden dagen er omme, siger Peter Lunau Larsen.

Han betegner det som "danmarkshistoriens største gruppesøgsmål".

Den store interesse blandt licensbetalere for at være med overrasker ikke advokaten.

- Det var forventet allerede af den grund, at det lykkedes foreningen, vi repræsenterer, at få fri proces til at føre sagen, siger Peter Lunau Larsen.

Fri proces betyder, at sagsøgerne ikke har omkostninger ved at føre sagen.

Sagen bygger på eksperters vurdering af, at det har været i strid med reglerne at opkræve moms af licensen.

EU-Domstolen har tidligere afgjort, at der ikke kunne opkræves moms i en lignende sag i Tjekkiet.

Hvis sagsøgerne vinder sagen, vil det betyde tilbagebetaling af millioner af kroner fra staten.

Tilbagebetalingsbeløbet er 4703 kroner, hvis man har betalt fuld licens i ti år.

Fristen for at tilmelde sig sagsanlægget udløber onsdag.

Det er retten, der har fastansat fristen, og Peter Lunau Larsen mener, at den har været for kort.

- Beklageligvis er der stadig omkring 2,3 millioner danskere, der ikke får mulighed for at tilmelde sig, når fristen udløber.

- Derfor har vi klaget og anmodet om en længere frist, og det håber vi meget på, at vi får, siger Peter Lunau Larsen.

Landsretten skal nu tage stilling til dette spørgsmål.

Sagsøgerne skal væbne sig med tålmodighed, før sagen ventes at være behandlet ved domstolene.

Det kan ifølge Peter Lunau Larsen godt tage tre til fem år.

/ritzau/