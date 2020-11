15-årig pige er død efter trafikulykke i Nordsjælland

En pige, der onsdag eftermiddag blev ramt af en bil i Annisse, er afgået ved døden.

En 15-årig pige er død, efter at hun onsdag eftermiddag blev ramt af en bil i Annisse.

Det bekræfter Nordsjællands Politi overfor Netavisen Gribskov.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykke på Helsingevej klokken 14.53.

Pigen var netop stået af en bus og skulle krydse vejen, da hun blev ramt af en personbil. Den svært kvæstede teenager blev fløjet med helikopter til Rigshospitalets traumecenter, men hende liv stod ikke til at redde.

Den 33-årige mand, der sad bag rattet på bilen, slap fysisk uskadt fra ulykken, men var meget chokeret.

Politiet har tidligere oplyst, at intet tyder på, at bilisten kørte for stærkt eller var påvirket.

Ifølge vagtchefen ved Nordsjællands Politi, tyder de foreløbige undersøgelser på, at den 15-årige pige i et tragisk uopmærksomt øjeblik er gået ud foran personbilen, som ikke nåede at undvige eller bremse før pigen blev ramt, skriver Netavisen Gribskov.

/ritzau/