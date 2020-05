15 mænd er tiltalt for at smugle ni ton kokain

Der er rejst tiltale i en omfattende sag om indsmugling af kokain, oplyser Københavns Politi. 15 er tiltalt.

15 mænd er blevet tiltalt i "Operation Goldfinger", der er en sag om indsmugling af ni ton kokain.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er tiltalt for – i forskellig grad – gennem et organiseret netværk at have deltaget i indsmugling og handel med i alt ni ton kokain fra Holland, Belgien og Tyskland i en periode fra 2012 til sommeren 2019.

Desuden er en række af personerne tiltalt for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Sagen er efterforsket af politiets særlige enhed Særlig Efterforskning Øst (SEØ) i et samarbejde med en række europæiske lande.

De tiltalte er to danske statsborgere, en svensk statsborger, to statsborgere i Kosovo og ti albanske statsborgere. De er i alderen fra 21 til 50 år.

Flere af de tiltalte er i familie med hinanden, oplyser politiet. De har været varetægtsfængslet siden 26. og 27. juni sidste år. De sidder fortsat fængslet i sagen, som ikke får sin afslutning lige foreløbig.

Sagen er nemlig berammet over hele 63 dage i Københavns Byret fra 4. december 2020 til 9. september 2021.

Den særlige efterforskningsenhed i politiet har efterforsket sagen siden efteråret 2018.

Anklager Annika Jensen fortæller, at der er tale om en meget omfattende sag.

- Der er efter politiet og anklagemyndighedens opfattelse tale om et netværk af personer, som har handlet meget professionelt og organiseret gennem en lang årrække, og mængden af narkotika, der er kommet ind i blandt andet Danmark, er svimlende stor.

- Det er sjældent set, heldigvis, siger anklager Annika Jensen i pressemeddelelsen.

/ritzau/