16-årig efterskoledreng død efter tragisk ulykke

En 16-årig drengs liv stod ikke til at redde, efter at han faldt forkert ned i en springgrav på en efterskole.

En 16-årig dreng døde søndag af sine kvæstelser, som han pådrog sig i forbindelse med en ulykke i en springgrav på Gymnastikefterskolen Stevns, hvor drengen var elev.

Det oplyser Carsten Andersen kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi kan bekræfte, at der har været en tragisk hændelse på efterskolen, siger Carsten Andersen.

- Ulykken skete om fredagen, da drengen faldt forkert ned i en springgrav, og han blev efterfølgende kørt på hospitalet, tilføjer han.

Den 16-åriges liv stod dog ikke til at redde.

- Vi har underrettet de stakkels pårørende for længst, siger Carsten Andersen.

Forstander på efterskolen Carlo Mathiasen siger til sn.dk, at fokus nu er på skolens elever.

- Mit fokus er lige i øjeblikket at tage hånd om resten af skolens elever. Blandt andet igennem psykologhjælp, hvis nogen har brug for det, siger Carlo Mathiasen.

Politiet oplyser, at man har undersøgt ulykkesstedet og har kontaktet Arbejdstilsynet, som skal undersøge springgraven nærmere.

Carsten Andersen fortæller, at politiet rutinemæssigt tilkaldes for at fastslå, om der er tale om en ulykke eller en forbrydelse.

Det er nu op til Arbejdstilsynet at vurdere, om der skal gøres yderligere ud af sagen.

En springgrav er et hul - ofte bygget ned i gulvet i en hal - som er fyldt med skumpuder.

Springgrave bruges i forbindelse med gymnastik og skal sikre, at gymnaster slår sig mindst muligt.

/ritzau/