16-årig kendt skyldig i drab efter slagsmål på skaterbane

16-årig dreng er kendt skyldig i at have dræbt en 18-årig mand under et slagsmål på en skaterbane sidste år.

En 16-årig dreng er blevet kendt skyldig i manddrab, efter at han dræbte en 18-årig mand under et slagsmål på en skaterbane i Gentofte.

Retten i Lyngby fandt det bevist, at den 16-årige havde brændt drabsofferet med en strømpistol på halsen og stukket ham med en kniv to gange.

Den 24. april sidste år kom den dengang 15-årige op at toppes med en af den 18-åriges venner - en 17-årig dreng - på det sociale medie Snapchat.

De to endte med at aftale et møde ved Netto på Smakkegårdsvej i Gentofte, hvor de kunne rede trådende ud.

Planen blev dog ændret, og klokken 01.20 om natten til den 25. april mødtes de to på parkeringspladsen ved Jägers Skatepark.

Den nu 16-årige dreng havde medbragt opbakning i form af sin 13-årige lillebror og tre venner i alderen 14 til 19 år.

Den 17-årige havde ligeledes taget en række venner med, heriblandt hans 18-årige kammerat der mistede livet. En veninde til de to sagde til retten, at den 18-årige dræbte i første omgang slet ikke ville med, men at han skyldte sin ven en tjeneste.

Det var den 16-årige og hans venner, der mødte op på parkeringspladsen først. Kort tid efter kom den 17-årige og hans venner løbende med våben - blandt andet knive og en håndøkse.

Et voldsomt slagsmål fulgte, hvor flere af de fremmødte kom voldsomt til skade. Blandt andet blev den 13-årige lillebror stukket i ryggen og måtte behandles på hospitalet.

Værst gik det dog for den 18-årige, der fik tildelt de to knivstik og blev angrebet med strømpistolen. Undersøgelser på hospitalet viste senere, at det dødbringende stik var mere end 13 centimeter dybt og gik hele vejen ind i lungehulen.

Det er nu op til Retten i Lyngby at vurdere, hvilken straf den 16-årige skal idømmes.

