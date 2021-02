16-årig fængslet efter anklage om voldtægtsforsøg

Tre kvinder blev forsøgt voldtaget i det centrale Odense. En ung dreng er fredag varetægtsfængslet

En 16-årig dreng er fredag klokken 12.30 blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for tre forsøg på overfaldsvoldtægt i Odense.

Det oplyser anklager Daniel Dokkedahl fra Fyns Politi.

I følge politiet fandt det første voldtægtsforsøg sted den 27. januar i Kongens Have i Odense, hvor en kvinde blev udsat for vold og trusler af en mand, der sagde, at han ville voldtage hende.

Tirsdag den 2. februar greb en mand fat i to kvinder med 20 minutters mellemrum i henholdsvis Kongens Have og Odense Banegård.

Den 16-årige dreng blev allerede onsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Her fandt dommeren dog ikke grundlag for at varetægtsfængsle ham. I stedet fik han sin anholdelse opretholdt i tre døgn.

Dette blev gjort for at give politiet mulighed for at underbygge mistanken ydeligere. En mistanke som i dag var underbygget nok til at varetægtsfængsle drengen i fire uger, mens politiet fortsætter sin efterforskning.

/ritzau/