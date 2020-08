16-årig pige dræbt i trafikulykke i Nordjylland

En ung pige løb ud af en bus og ud på vejen, da hun havde glemt noget. På vejen blev hun påkørt af en bil.

En 16-årig pige har mandag morgen mistet livet i en trafikulykke i Bindslev i Nordjylland.

Det oplyser politiet til Ekstra Bladet.

Pigen blev påkørt af en bil og blev efterfølgende erklæret død på stedet.

Vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi fortæller til avisen, at pigen var ved at stige om bord på en bus, da hun opdagede, at hun havde glemt noget.

Hun løb derefter ud af bussen, hen foran bussen og ud på vejen, hvor hun blev påkørt af en bil.

Pigens pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/