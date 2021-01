16-årig ramt af hammer under større slagsmål nytårsnat

Politiet har anholdt en 31-årig mand og en 16-årig dreng i forbindelse med et slagsmål i Skævinge.

En 16-årig dreng er blevet sendt på hospitalet, efter at han blev slået med en hammer under et slagsmål i Skævinge i Nordsjælland nytårsnat.

Det fortæller vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi tidligt fredag morgen.

Ifølge vagtchefen er tilstanden på drengen stabil. Politiet rykkede ud til slagsmålet kort efter midnat natten til nytårsdag.

- Vores patruljer bliver mødt af kaos med op imod 15-20 personer, der render rundt derude, siger vagtchefen.

Personerne på stedet var fra 16-17 år og opefter.

- Det er svært at sige, hvad der præcist er sket. Det er vores arbejde, der skal udrede, hvem der har en aktie i det her, og hvem der ikke har, siger vagtchefen.

Politiet har anholdt en 31-årig mand og en 16-årig dreng i forbindelse med episoden.

- Det kan også være, at den 16-årige, der er forurettede, også bliver sigtet. Det skal vi have fundet ud af, siger Jakob Tofte.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet klokken 00.34.

/ritzau/