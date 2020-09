To 17-årige sigtes for at tage del i knivdrab i Gundsømagle

En 25-årig mand sidder fængslet for at have dræbt en 31-årig mand. Torsdag kræves to drenge også fængslet.

Det er to 17-årige drenge, som torsdag kræves fængslet for at have taget del i drabet på den 31-årige Jonas Drewsen for en uge siden.

Det skriver Ekstra Bladet, der er til stede i Retten i Roskilde.

Her sigtes drengene for at have været med til at dræbe den 31-årige med knivstik i Gundsømagle, der ligger nord for Roskilde. Drabet skal være sket sammen med en 25-årig mand, som allerede sidder varetægtsfængslet.

De to teenagere nægter sig skyldige, skriver avisen.

Dørene ved retsmødet torsdag blev dog lukket. Derfor holdes det hemmeligt, hvad de to sigtede eventuelt vil fortælle i retten. Der er også nedlagt et navneforbud for drengene.

Det var torsdag aften i forrige uge, at Jonas Drewsen blev overfaldet med kniv i sit hjem i Stoustræde i Gundsømagle. Klokken 22.46 blev han fundet alvorligt kvæstet på gaden nær sit hjem. Han døde senere af sine kvæstelser.

Fredag blev den 25-årige mand anholdt, og dagen efter blev han varetægtsfængslet i sagen.

Sent onsdag eftermiddag anholdt politiet så de to drenge.

Politikommissær Kim Løvkvist, der leder efterforskningen, fortalte onsdag aften, at han ikke umiddelbart forventer flere anholdelser i sagen.

- Det er mit klare skøn, at vi har fat i dem, der har deltaget, sagde han.

Det regionale medie sn.dk har tidligere skrevet, at motivet til det dødelige overfald kunne dreje sig om hashhandel, men det ville Kim Løvkvist ikke kommentere.

/ritzau/