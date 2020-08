17 knive er fundet af betjente i Vollsmose

Politi forlænger visitationszone efter skudepisoder. Politiet appellerer om flere tip i drabssag.

Politiet har blandt andet fundet 17 knive og ammunition i en visitationszone i Vollsmose i Odense fra 18. juni og til torsdag.

Det oplyser Fyns Politi, som samtidig har besluttet at forlænge zonen i yderligere to uger.

Indgrebet skyldes flere voldsomme episoder i området. En 31-årig mand blev dræbt af skud om aftenen 24. juni, mens en anden blev såret af skud.

Også tidligere var der en skudepisode, hvor ingen dog blev ramt.

Forbrydelserne skyldes ifølge politiet en konflikt mellem "stridende grupperinger". Men den dræbte havde intet tilhørsforhold til de to parter.

Det var 18. juni, at visitationszonen blev oprettet. Det indebærer, at politiet må stoppe personer uden at have en konkret mistanke om noget ulovligt.

I alt er der foretaget visitation 387 gange. Det har medført 39 sigtelser, hvoraf mange drejer sig om euforiserende stoffer, fremgår det af en pressemeddelelse fra politiet. Ud over knive og peberspray har betjentene fundet jernrør og i alt 30 stykker ammunition.

Skudepisoderne nævnes af politidirektør Arne Gram som begrundelse for at fortsætte med visitationerne frem til 27. august.

- Det er derfor min vurdering, at for at sikre trygheden og sikkerheden for borgerne i området så er det nødvendigt endnu en gang at forlænge visitationszonen, udtaler han.

Det er anden gang, at zonen forlænges.

Godt otte uger efter drabet har politiet i øvrigt endnu ikke anholdt en mistænkt.

Efterforskerne modtager stadig enkelte tip i sagen, skriver politiet i en mail til Ritzau.

- Alle tip, vi får ind, bliver undersøgt, valideret og holdt op imod den igangværende efterforskning. Borgernes hjælp kan vise sig at have stor betydning, når politiet efterforsker en sag. Derfor skal der lyde en opfordring til borgerne om fortsat at kontakte os, skriver Fyns Politi.

/ritzau/