1773 sigtet for sprit- eller narkokørsel i sommerkontrol

Rigspolitiet har i løbet af sommeren kørt en målrettet indsats mod spirituskørsel over hele landet.

Juni og juli er højsæson for berusede trafikanter, og politiet har derfor i løbet af sommeren over hele landet kørt en målrettet indsats mod sprit- og narkobilister.

Indsatsen løb fra 15. juni og frem til 26. juli, og politiet kan nu gøre udbyttet op.

Indsatsen førte til 717 sigtelser for spirituskørsel, mens 1056 blev sigtet for at køre under påvirkning af medicin eller narko, oplyser Rigspolitiet tirsdag i en pressemeddelelse.

Politiet melder derudover om 168 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken, og 45 ulykker, hvor der er mistanke om, at føreren har været påvirket af medicin eller narko.

/ritzau/